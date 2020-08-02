Врач перечислил опасные ошибки при коронавирусе

Отказ от ношения медицинской маски при контакте с людьми – одна из главных ошибок во время снятия ограничений по коронавирусу. Об этом заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

«Когда оба участника инфекционного процесса — и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, носят маски, то именно так мы останавливаем распространение инфекции», - сказал он.

В беседе с «Комсомольской правдой» врач также подчеркнул, что ношение маски – это проявление уважение к окружающим.

Бойцов также предостерег заболевших от самолечения. По его словам, некоторые лекарства без консультации с врачом могут нанести существенный вред организму – привести к геморрагическому инсульту или желудочно-кишечному кровотечению.