В жилом доме в Ярославле проводится эвакуация после взрыва газа

В жилом девятиэтажном доме в Ярославле проводится эвакуация после взрыва газа. Об этом сообщили в МЧС.

По словам мэра Ярославля Владимира Волкова, в результате взрыва разрушены перекрытия здания. В скором времени на месте создадут оперативный штаб.

По сообщению МЧС, по предварительной информации, один человек погиб, еще трое пострадали. На месте работают специальные службы.