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В жилом доме в Ярославле проводится эвакуация после взрыва газа

Кирилл Васин
19:57 21.08.2020
По словам мэра Ярославля Владимира Волкова, в результате взрыва разрушены перекрытия здания.
© Видео: Евгений Зайцев, Ярославль LIVE, ВКонтакте © Фото: tlt_mp Вконтакте

В жилом девятиэтажном доме в Ярославле проводится эвакуация после взрыва газа. Об этом сообщили в МЧС.

По словам мэра Ярославля Владимира Волкова, в результате взрыва разрушены перекрытия здания. В скором времени на месте создадут оперативный штаб.

По сообщению МЧС, по предварительной информации, один человек погиб, еще трое пострадали. На месте работают специальные службы.

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