В жилом доме в Ярославле проводится эвакуация после взрыва газа
По словам мэра Ярославля Владимира Волкова, в результате взрыва разрушены перекрытия здания.
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В жилом девятиэтажном доме в Ярославле проводится эвакуация после взрыва газа. Об этом сообщили в МЧС.
По словам мэра Ярославля Владимира Волкова, в результате взрыва разрушены перекрытия здания. В скором времени на месте создадут оперативный штаб.
По сообщению МЧС, по предварительной информации, один человек погиб, еще трое пострадали. На месте работают специальные службы.