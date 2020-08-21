В Ярославле в жилом доме произошел взрыв газа: между 3 и 5 этажами обрушились перекрытия
На месте происшествия работают представители оперативных служб.
© Видео: Евгений Зайцев, Ярославль LIVE, ВКонтакте © Фото: yar_live Вконтакте
В жилом девятиэтажном доме в Ярославле обрушились перекрытия трех этажей в результате взрыва газа.
На месте происшествия работают представители оперативных служб. Все обстоятельства ЧП устанавливаются. Об этом сообщает «Ярославль Онлайн».
Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник, в результате взрыва погиб один человек, еще трое пострадали.