Экспорт российской вакцины от COVID-19 могут начать весной 2021 года

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что экспорт российской вакцины от коронавируса могут начать весной 2021 года.

«Это, наверное, весна следующего года, если говорить об экспорте, это когда мы выйдем на качественный объем производства у нас в стране», - отметил Мантуров.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон объяснил «Звезде» решение испытать российскую вакцину от COVID-19 на себе. Он назвал это «хорошим шагом для граждан».

Россия стала первой страной, где была зарегистрирована вакцина от короновирусной инфекции. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи совместно с Минобороны РФ.