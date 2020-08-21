Путин по телефону обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с коллегой из Финляндии Саули Ниинисте ситуацию в Белоруссии.

Была подчеркнута российская позиция по неприемлемости внешнего вмешательства в дела Белоруссии и давлении на власти. Обе стороны высказали заинтересованность в нормализации ситуации.

Также в разговоре глав государств были затронуты вопросы российско-финляндских отношений. Об этом сообщается на сайте Кремля.