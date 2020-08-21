Пашаев заявил, что «не бросит» Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что «не бросит» Михаила Ефремова, который сегодня, 21 августа, решил сменить защитника.

«Явлюсь ли я в понедельник на процесс? Нет. Если Ефремов не найдет замену - я его не брошу, но это его право», - отметил Пашаев.

Ранее Михаил Ефремов заявил о желании сменить адвоката. По его словам, Эльман Пашаев останется в качестве консультанта.

По версии следствия, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации.