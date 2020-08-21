Турция обнаружила в Черном море крупнейшее месторождение газа
По словам Эрдогана, запасы оцениваются в 320 млрд куб.м.
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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что специалистам страны удалось обнаружить в Черном море крупнейшее месторождение газа.
«Это событие исторического масштаба. Мы обнаружили в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение природного газа», - сказал он в эфире местного телеканала NTV.
По словам президента, запасы оцениваются в 320 млрд куб.м. К 2023 году необходимо сделать черноморский газ доступным для турецких граждан.