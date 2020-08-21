Курс доллара впервые превысил 75 рублей с мая 2020 года
Падение рубля обусловлено снижением цен на нефть и геополитической напряженностью в мире
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В пятницу, 21 августа, курс доллара достиг отметки 75 рублей впервые с 6 мая текущего года, данные были зафиксированы Московской биржей.
Рост американской валюты составил 1,64%. В то же время, курс европейской валюты вырос до 88,19 рублей.
Падение рубля обусловлено снижением цен на нефть и геополитической напряженностью в мире.
Ранее экономисты признали американские деньги лучшей «валютой-убежищем».