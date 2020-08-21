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Патриарх Кирилл призвал верующих готовиться к «собственному» концу света

Светлана Головина
18:00 21.08.2020
Священнослужитель посоветовал больше обращаться к «возвышенному, святому, от Бога исходящему», чтобы обрести «великую мудрость».
Патриарх Кирилл призвал верующих готовиться к «собственному» концу света
© Фото: Russian Government, Globallookpress

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал людей задумываться не только о вселенском конце света, но и о собственном – смерти.

На заседании попечительского совета по восстановлению Спасо-Преображенского Соловецкого мужского монастыря в Подмосковье священнослужитель отметил, что за Божественной литургией читали отрывок из Евангелия от Матфея, в котором речь идет о конце человеческой истории, «о втором страшном и славном пришествии Господа и Спасителя».

«Тема конца света очень затрагивает людей. Но ведь куда ближе к нам не тот космический конец вселенной, а наш собственный конец света», - приводятся его слова на сайте Русской православной церкви.

Патриарх напомнил, что каждому христианину необходимо позаботиться о спасении души и задуматься с каким багажом он предстанет перед Богом, когда его сердце перестанет биться.

Также он посоветовал больше обращаться к «возвышенному, святому, от Бога исходящему», чтобы обрести «великую мудрость».

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