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Названы самые популярные товары в российских магазинах

Роман Захаров
11:08 02.08.2020
Аналитики изучили 2,5 миллиона чеков и выяснили в каких регионах РФ какие товары предпочитают покупать граждане.
Названы самые популярные товары в российских магазинах
© Фото: Mike Goad, Pixabay

Наиболее продаваемыми товарами за первые семь месяцев 2020 года в российских магазинах стали бананы, картофель и сахарный песок. Об этом пишет РБК со ссылкой результаты аналитического исследования.

Аналитики изучили 2,5 миллиона чеков покупателей и выяснили, что популярнее этих продуктов был только пакет для покупок. При этом эксперты подчеркивают, что в некоторых регионах были и исключения. Например, в Северо-Западном федеральном округе люди чаще всего покупали нарезной батон, а в СКФО - майонез.

Ранее британские ученые назвали продукты, употребляя которые можно дольше сохранить молодость кожи.  В частности, специалисты рекомендовали отказаться от пищи с высоким содержанием железа и обратить внимание на еду, которая богата антиоксидантами, коллагеном и минералами.

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