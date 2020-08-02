Оперштаб огласил статистику по зараженным COVID-19 за последние сутки

Число новых случаев заражения коронавирусом в России за сутки составило 5 427. Об этом сообщили оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 427 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 565 (28,8%) без клинических проявлений», - говорится в заявлении.

Наименьший темп прироста за сутки показали Подмосковье, Северная Осетия и Еврейская АО – 0,2%, следом идут Москва, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Тульская область, Липецкая область и Забайкальский край с показателем в 0,3%.

Выписаны из больниц по выздоровлению после коронавируса еще 3649 человек. Скончались 70.

Общее количество случаев инфицирования в России достигло 850 870. Из них 650 173 пациентов выздоровели и 14 120 – умерли.