Лавров: борьба с Россией стала смыслом существования НАТО

Противостояние с Россией стало смыслом существования для Североатлантического альянса. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сложившаяся сейчас в мире обстановка напоминает ему времена холодной войны с Россией на всех фронтах, включая информационно-пропагандистский.

«НАТО развернула широкую активность на восточном фланге, вблизи наших границ, включая проведение учений и совершенствование военной инфраструктуры. Альянс продолжает расширять зону своего военно-политического влияния, приглашая все новые страны под свой "зонтик" под лозунгом защиты их от России», - цитирует министра газета «Труд».

Лавров подчеркнул, что подобные действия альянса лишь способствуют новым разделительным линиям в Европе. Также глава МИД отметил, что Россия уже не раз предлагала НАТО меры по снижению напряженности и снижению рисков инцидентов на континенте.

Лавров рассказал, что на фоне пандемии Россия выдвинула инициативу по соблюдению военной сдержанности, предложила отвод оперативных учений от линии соприкосновения Россия - НАТО, а также другие меры транспарентности. Однако альянс не демонстрирует готовности к аналогичным шагам.