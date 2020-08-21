Заседание суда по делу Ефремова отложено

Заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова отложено.

В качестве даты нового заседания названо 24 августа. Оно пройдет в 10.00 по Москве. Об этом сообщила пресс-служба Пресненского суда.

Ранее Михаил Ефремов заявил о желании сменить адвоката. По его словам, Эльман Пашаев останется в качестве консультанта.

По версии следствия, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации.