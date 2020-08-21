Еще одна страна открыла границы для россиян

Киргизия открыла свои границы для туристов 31 страны, в числе которых оказалась Россия, заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом республики.

Уточняется, что въезд на территорию страны разрешается только жителям тех стран, где наблюдается снижение числа инфицированных COVID-19.

В перечень стран вошли: Азербайджан, Турция, Литва, Катар, Исландия, Малайзия, Ирландия, Швейцария, Грузия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Португалия, Туркмения, Германия, Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Швеция, ОАЭ, Китай, Люксембург, Бельгия, Южная Корея, Великобритания, Пакистан, Словения, Австрия, Кувейт и Япония.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией 1 августа, с 15 августа к этому списку добавилась Швейцария.

Полеты осуществляются из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.