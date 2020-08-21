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Шесть смерчей одновременно попали на видео

Кирилл Васин
17:58 21.08.2020
Воронки замечены у побережья Луизианы, США.
© Видео: @Forumeteoclimat, Twitter © Фото: @Forumeteoclimat, Twitter

США часто беспокоят разрушительные ураганы. На этот раз в одном месте собрались сразу шесть смерчей. Очевидцу удалось снять их на видео.

На кадрах видны воронки разрушительного погодного явления. Сразу шесть смерчей грозно перемещают потоки воздуха над водной гладью.

«Много их! Семь? Шесть?», - воскликнул оператор.

Согласно сообщению организации Forum Météo Climat, воронки замечены у побережья Луизианы, США. Пока они не угрожают людям.

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