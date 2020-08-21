Пашаев: Ефремов перевел деньги родственникам погибшего Захарова

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный перевел каждому из четырех потерпевших по своему уголовному делу по 200 тысяч рублей. Соответствующую копию квитанции о переводе правозащитник попросил приобщить к делу.

Уточняется, что почтовый перевод был сделан брату погибшего Захарова, его сыновьям и вдове в счет компенсации морального вреда.

«По двести тысяч рублей каждому. Перевод сделал от имени Ефремова мой помощник, так как самому актеру это запрещено», - заявил Пашаев.

Ранее в ходе слушания Ефремов заявил, что не помнит момент аварии.



По версии следствия, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации.