Ефремов отказался в суде от адвоката Пашаева

Михаил Ефремов в ходе судебного заседания по делу о смертельном ДТП заявил о намерении заменить адвоката.

Актер сказал, что хочет оставить Эльмана Пашаева и его партнера в качестве консультантов и найти специалистов «посильнее».

«Найму адвокатов посильнее. Пусть они останутся у меня в качестве консультантов, а я найду кого-то поавторитетнее», - заявил Ефремов.

По версии следствия, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации.