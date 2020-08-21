Сергей Безруков пригласил жителей Севастополя на «Диктант Победы»
Народный артист России Сергей Безруков записал видеообращение к жителям Севастополя, в котором пригласил их принять участие во всероссийской просветительской акции «Диктант Победы».
«3 сентября состоится Всероссийский диктант. Он будет посвящен 75-летию Великой Победы. Приглашаю вас принять в нем активное участие!» — обратился актер к горожанам.
«Диктант Победы» — всероссийская просветительская и патриотическая акция, которая проводится совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы».
Во время диктанта проводится проверка знаний посредством тестирования по истории Великой Отечественной войны в целях повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи. Принять участие в «Диктанте Победы» можно как на площадках, которые откроют в школах, вузах города, на базе учреждений культуры, Севастопольского военно-исторического музея-заповедника, так и онлайн. Узнать подробности можно на сайте диктантпобеды.рф.