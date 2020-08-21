Нарколог рассказал об особенностях органического расстройства личности

Врач-нарколог Алексей Казанцев в разговоре со «Звездой» рассказал об особенностях органического расстройства личности.

По словам специалиста, органическое расстройство личности – это устойчивое нарушение работы мозга. Это могут быть сосудистые изменения, а также токсические, вызванные алкоголем, либо травматические изменения головного мозга. От него страдает память, интеллект, концентрация внимания.

«Это отмечается снижением мыслительных функций. Когда я видел Ефремова “в миру”, с мыслительными функциями там было все в норме. Он бы не смог запоминать тексты, участвовать в спектаклях», - рассказал Казанцев.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у актера выявлено органическое расстройство личности на почве алкогольного опьянения.

По версии следствия, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации.