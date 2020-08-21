«Дети становились заложниками»: военкор рассказал о ситуации с российскими гражданами в сирийском лагере «Аль-Холь»

Александр Харченко, военный корреспондент ИА Anna-News, рассказал в студии «Открытого эфира» на «Звезде» о жизни российских детей в неподконтрольном Дамаску сирийском лагере «Аль-Холь» и их возвращении на родину.

«Дети там делятся на два лагеря: первые приехали из России или стран СНГ, вторые - те, кто родились на территории Сирии и Ирака, которые могли рождаться и не от российских граждан. Матери первых, опьяненные пропагандой, ехали в “Исламское государство”*, у детей, конечно, ничего не спрашивали, дети ничего не понимают, они попадали в чудовищные условия и становились соответственно заложниками», - рассказал военкор.

По мнению самого Харченко, данные категории стоит разделять, так как те, кто изначально принадлежит России, более подвержены обратной адаптации и, возможно, не будут испытывать потрясений от смены мест пребывания.

«Честно сказать, условия просто ужасающие. Там антисанитария. О тех местах, где они содержатся, говорят очень много, а помощи - очень мало. Женщины рассказывали, что приходят машины с гуманитарной помощью и тут же ее продают и на этом зарабатывают чуть ли не миллионы долларов. И тут же - дети, босые, голые, бегают, подбирают что-то с земли, едят. Видно, что дети голодные, что есть нечего. Женщины жалуются, что просто накормить детей нечем», - описал условия в «Аль-Холе» журналист.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова и замгенсека ООН Владимир Воронков провели переговоры и обсудили вопросы возвращения на родину детей из Ирака и Сирии. Кузнецова рассказала о российском опыте и сложностях, с которыми приходится сталкиваться в процессе работы. Она отметила, что интерес со стороны других государств к этой теме увеличился вместе с наращиванием активности РФ.

*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.