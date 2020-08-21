Ефремов заявил, что не помнит момент аварии

Актер Михаил Ефремов во время заседания Пресненского суда по делу о ДТП со смертельным исходом заявил, что не помнит момент аварии.

«Не помню момента аварии, не помню удара. Видео, которое есть, как я выхожу из паба, это либо другой день, либо не я за рулем», - сказал актер.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у актера выявлено органическое расстройство личности на почве алкогольного опьянения.

По версии следствия, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации.