«Суд не театр»: пес Чарлик призвал Ефремова «не отмазываться»

К зданию Пресненского суда, где проходит очередное слушание по делу о смертельном ДТП, пришел необычный пес Чарлик« с призывом к Михаилу Ефремову перестать отрицать свою вину и сознаться».

Для визита Чарлик выбрал достаточно символичную одежду, надев рубашку в черно-белую полоску, которая имитирует тюремную робу. Также в этом стиле на его голове была шапочка.

«Миша, суд не театр!!! Хватит ныть и отмазываться. С наилучшими пожеланиями», - написано в послании, прикрепленном на спине питомца.

На протяжении всего времени Чарлик был спокоен и с большим любопытством подходил к представителям СМИ.