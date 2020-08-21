«Суд не театр»: пес Чарлик призвал Ефремова «не отмазываться»
Животное было в рубашке в черно-белую полоску, которая имитирует тюремную робу.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
К зданию Пресненского суда, где проходит очередное слушание по делу о смертельном ДТП, пришел необычный пес Чарлик« с призывом к Михаилу Ефремову перестать отрицать свою вину и сознаться».
Для визита Чарлик выбрал достаточно символичную одежду, надев рубашку в черно-белую полоску, которая имитирует тюремную робу. Также в этом стиле на его голове была шапочка.
«Миша, суд не театр!!! Хватит ныть и отмазываться. С наилучшими пожеланиями», - написано в послании, прикрепленном на спине питомца.
На протяжении всего времени Чарлик был спокоен и с большим любопытством подходил к представителям СМИ.