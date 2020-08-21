«Непростой человек»: Пашаев заявил, что личность управлявшего автомобилем Ефремова в момент ДТП установлена

В ходе разбирательства по делу смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова была установлена личность водителя автомобиля, врезавшегося в минигрузовик. Соответствующую информацию сообщил защитник артиста Эльман Пашаев.

Адвокат пообещал, что интересующиеся ходом разбирательства по делу узнают, кто вел машину в злополучный вечер. Кроме того, защитник отметил, что водитель транспортного средства является известным человеком.

«Этот человек установлен, это весьма известный, непростой человек. Позже все узнаете», — цитирует адвоката ТАСС.

Ранее российский актер Михаил Ефремов, проходящий обвиняемым в деле о гибели Сергея Захарова в результате столкновения грузовика с иномаркой на московской дороге, посвятил погибшему мужчине стихотворение.