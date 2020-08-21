«Нам не дают возможности работать»: Пашаев объяснил просьбу об отводе судьи

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в ответ на вопрос корреспондента «Звезды» Дианы Сирази рассказал, почему заявил отвод судье.

«Профессионализм судьи никто не ставит под сомнение. Если суд ограничивает нас, не дает возможность работать – это две разные вещи», - отметил Пашаев.

При этом, в ответ на уточняющий вопрос корреспондента «Звезды» о том, думает ли защита, что с другим судьей процесс пойдет по-другому, Пашаев заметил, что большой разницы в кандидатурах судей они не видят.

«Нам разницы нет, кто. Я знал, какое решение будет. Даже просил после этого, чтобы она дала возможность работать. Нам не дают возможность. Специально. Они хотят нас выматывать так, чтобы мы сдались. Но это не тот случай. Я судье сказал, что это не получится с нами», - подчеркнул адвокат.

Ранее Пашаев заявил отвод судье Пресненского суда Москвы, Елене Абрамовой, рассматривающей дело Ефремова. По его словам, суд отказался назначать новые автотехнические и судебно-медицинские экспертизы, которые, по мнению стороны защиты, помогли бы установить истину по делу.

По версии следствия, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации.