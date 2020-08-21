«Увидели такое впервые»: ведущий «Звезды» рассказал о влиянии на ситуацию в Белоруссии извне

Ведущий «Открытого эфира» на «Звезде» Алексей Гудошников описал свое видение белорусской проблемы. Он придерживается позиции о том, население страны не привыкло к подобным масштабам волеизъявления, какие в настоящий момент можно наблюдать, поэтому не до конца вникает в возможное влияние на него извне.

«Может быть, белорусы считали себя в какой-то степени независимыми от всех процессов, которые происходят с Россией, Украиной, Европой и у них ощущение, что они сами могут решить свою судьбу и обойтись без стороннего вмешательства и обойти стороннее вмешательство. Но я полагаю, что это заблуждение: им кажется, что они могут предпринять какие-то действия, но при этом никто потом за эти действия не будет спрашивать», - сказал журналист.

В качестве причины такого поведения Гудошников назвал привычку белорусов к спокойствию и определенной бессобытийности у них в стране.

«Минск - очень спокойный город, здесь не носятся толпы. Возможно, белорусы впервые сейчас что-то подобное увидели и не знали, как реагировать», - заявил он.

Ранее в белорусском МИД заявили, что готовы предоставить убедительные факты о вмешательстве в ситуацию в стране из-за рубежа. Исходя из этого, ведомство выступило с предложением о диалоге с зарубежными партнерами.