Спецслужбы сообщили о ликвидации главы разведки ответвления ИГ* в Афганистане

Руководитель разведки группировки «Хорасан» Ассадулла Оракзаи ликвидирован спецслужбами в афганской провинции Нангархар. Об этом говорится в сообщении Национального директората безопасности Афганистана.

Отмечается, Оракзаи несет ответственность за организацию нападений на гражданских лиц и за «зачистку» соперников в структуре ИГ*, за что получил прозвище «мясник ИГИЛ*».

Группировка «Хорасан» является ответвлением террористической организации «Исламское государство»*.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры, на которых бывший участник ИГИЛ*, арестованный за шпионаж, рассказал, в том числе, о том, как выполнял поручения британской разведки в Сирии.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещена в РФ