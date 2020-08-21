Конкурсанты АрМИ-2020 провели техобслуживание автомобилей в Воронежской области

Военные водители из Белорусси, Узбекистана, Китая и России провели техническое обслуживание автомобилей перед началом конкурса Армейских международных игр – 2020 «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области.

В ходе работы техническая команда каждой из стран проверила уровни жидкостей, работу электросистем, двигателя, тормозной системы, работоспособность подкачки шин, а также крана-манипулятора на автомобильных мастерских МТО УБ-1.

Уточняется, что команды подготовили 100% комплектов автомобилей российского производства , среди которых УАЗ «Патриот», КамАЗ с колесной формулой 4х4, 6х6, а также УРАЛ 4320 для преодоления 50 элементов трассы армейских игр.

Особое внимание при подготовке было уделено надстройке воздушной системы двигателя КамАЗ 5350 и 4350 для преодоления водной преграды.

Состязания военных водителей Арми пройдут с 23 по 29 августа на базе полигона Учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Минобороны России в городе Острогожск Воронежской области.