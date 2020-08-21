Путин обсудил с Советом безопасности ситуацию в Белоруссии

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Белоруссии.

Также Путин проинформировал членов Совбеза о серии международных телефонных контактов, прошедшей на этой неделе. В ходе обсуждения была подчеркнута неприемлемость вешнего вмешательства в дела Белоруссии и необходимость урегулирования ситуации посредством диалога властей и общества.

Кроме того, затронуты итоги российско-американских консультаций по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями. В ходе диалога обсудили и вопросы социально-экономической повестки внутри РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.