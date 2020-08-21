Коронакризис: экономист назвал предпосылки к «великой революции» в США

Декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан заявил, что попытки обнулить историю, которые наблюдаются на данный момент в Соединенных Штатах, могут стать опасным предвестником новой «великой революции».

«В США достаточно мучительно проходит эпидемия, и мы понимаем, что там возникли социальные движения невиданной направленности. Это не касается беспорядков мы такое видели и раньше. А вот обнуление истории – довольно опасный признак, который приводит к тому, что мы историю начинаем с начала», - отметил специалист.

По словам Аузан, сейчас человечество находится в турбулентном периоде - коронакризис - может привести к очень серьезным институциональным изменениям.



Также экономист акцентировал в интервью РИА Новости, что именно сейчас закладываются долголетние траектории, по которым пойдут страны.