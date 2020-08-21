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Лукашенко обвинил США и Европу в организации беспорядков в Белоруссии

Светлана Головина
14:52 21.08.2020
По словам президента, Запад пытается использовать республику против России и происходящее уже было заблаговременно спланировано.
Лукашенко обвинил США и Европу в организации беспорядков в Белоруссии
© Фото: Виктор Толочко, Sputnik, РИА Новости

Виновными в организации беспорядков в Белоруссии являются Соединенные Штаты и Евросоюз, заявил лидер республики  Александр Лукашенко.

«Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так - сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается», - сказал белорусский президент.

По словам Лукашенко, Запад пытается использовать Белоруссию против России и происходящее уже было заблаговременно спланировано.

«Сейчас они хотят установить балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались», - цитирует президента агентство БЕЛТА.

Ранее Лукашенко заявил, что готов решить ситуацию в стране в ближайшее время. В то же время, в Кремле назвали условие, при котором Россия готова помочь в урегулировании ситуации.

Беспорядки в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа.  

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