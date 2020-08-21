«Удобно, но есть нюанс»: эксперт назвал трудность регистрации авто в МФЦ

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов назвал трудность регистрации автомобиля в МФЦ.

По его словам, «это удобно, но есть нюанс». Дело в том, что регистрация будет проводиться только в МФЦ с площадкой по осмотру машин. Также в МФЦ должен быть сотрудник ГИБДД, проводящий осмотр.

Как отметил эксперт, сотрудников на всех может не хватить. Плюс, если не будет расширен их штат, регистрацию в МФЦ, как считает Шкуматов, будут проводить только после того, как полицейский освободится в отделе регистрации ГИБДД.

Без осмотра же проводить регистрацию нельзя, потому что компетентный сотрудник проверяет номера машины, двигатель, не числится ли она в угоне, передает «360».

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому теперь можно проводить регистрацию автомобиля в МФЦ. Новый сервис станет доступен благодаря привлечению полицейских в центрах Госуслуг.