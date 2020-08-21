Врач назвал три простых способа поднять давление без лекарств

Чтобы поднять артериальное давление, необходимо увеличить суточное потребление воды, заявил врач и телеведущий Сергей Агапкин.

По его словам, необходимо точно определить, выпиваемое на данный момент количество, и увеличить его в полтора раза.

Также Агапкин рекомендует добавить в рацион одну-две чашки кофе и небольшое количество соленых продуктов.

«Соль будет задерживать жидкость и увеличивать давление, а кофеин - стимулировать тонус кровеносных сосудов», — пояснил врач в эфире телеканала «Россия 1».

Помимо этого, повысить давление можно с помощью кистевого эспандера - пять минут ежедневных «способны нормализовать кровоток и улучшить общее самочувствие».

Незадолго до этого о пользе кофе для сердечно-сосудистой системы человека говорил главный врач московской городской больницы №71 Александр Мясников.