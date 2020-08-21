Тихановская рассказала, когда сможет вернуться в Белоруссию

Светлана Тихановская, которая после президентских выборов в Белоруссии выехала в Литву, заявила, что вернется на Родину, когда будет чувствовать себя там в безопасности. Литву

«Я безумно люблю свою Родину, и я очень хочу туда вернуться, и я вернусь туда обязательно, когда я буду чувствовать там себя в безопасности», - сказала она в ходе пресс-конференции.

Тихановская, согласно предварительным данным ЦИК, заняла на президентских выборах второе место, набрав 10,09% голосов. При этом более 80% голосов набрал действующий лидер страны Александр Лукашенко. После выборов в стране начались массовые беспорядки Люди вышли на улицу с призывом аннулировать итоги голосования, а рабочие в знак протеста объявили забастовки на предприятиях.