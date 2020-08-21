На грани: спасатель рассказал, как не заблудиться в лесу

Спасатель, инструктор по первой помощи Максим Штыб рассказал в комментарии «Звезде», как не заблудиться не потеряться в лесу.

«В первую очередь, надо правильно собраться - надеть яркую одежду. Одна из проблем для спасателей - это потерявшиеся в камуфляже. С собой взять полностью заряженный телефон, если вы ходите там, где есть связь и повербанк с водой», - отметил эксперт.

В качестве средства навигации, по словам инструктора, лучше использовать компас. Естественно, необходимо уметь им пользоваться и ориентироваться. Еще одним важным навыком станет -умение разводить костер, подчеркнул Штыб. Также важно уметь пользоваться ориентирами.

«Наблюдать ориентир, который представляет собой линию - это может быть дорога, линия электропередач. Они помогут не заблудиться. Если вы набрели на воду, которая течет, в большинство районов следуйте вниз по теченю, как правило, если так двигаться, вы выйдете либо к мосту, либо к деревне», - посоветовал он.

Облегчить работу спасателей можно, если заранее рассказать родственникам о своем предполагаемом маршруте следования и контрольном времени возвращения. Также не лишним будет использование сим-карты того оператора, который «ловит» в данном регионе, ведь когда с пострадавшим есть связь, то спасателям проще вывести его, уточнил эксперт.