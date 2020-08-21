Песков назвал условие, при котором Россия поможет Белоруссии

Россия готова помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии, если этого захочет правительство республики, заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.

«Если руководство Белоруссии этого захочет, то российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации», - сказал представитель Кремля.

В то же время, Песков пояснил, что российская сторона не будет вмешиваться и оценивать причины возбуждения тех или иных уголовных дел в республике.

«Это абсолютно суверенное дело Белоруссии», - заключил пресс-секретарь.

Незадолго до это Лукашенко заявил, что готов решить ситуацию в стране в ближайшее время.