Песков назвал условие, при котором Россия поможет Белоруссии
По словам пресс-секретаря, российская сторона не будет вмешиваться и оценивать причины возбуждения тех или иных уголовных дел в республике.
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Россия готова помочь в урегулировании ситуации в Белоруссии, если этого захочет правительство республики, заявил пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.
«Если руководство Белоруссии этого захочет, то российская сторона готова сделать все возможное, чтобы помочь в урегулировании ситуации», - сказал представитель Кремля.
В то же время, Песков пояснил, что российская сторона не будет вмешиваться и оценивать причины возбуждения тех или иных уголовных дел в республике.
«Это абсолютно суверенное дело Белоруссии», - заключил пресс-секретарь.
Незадолго до это Лукашенко заявил, что готов решить ситуацию в стране в ближайшее время.