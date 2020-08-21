Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Эксперты рассказали о шансах подхватить COVID-19 в самолете

Анна Берестовая
01:37 21.08.2020
Воздух в салоне самолета проходит фильтрацию каждые две-три минуты.
Эксперты рассказали о шансах подхватить COVID-19 в самолете
© Фото: pixabay.com

Использование авиасообщения в период распространения коронавирусной инфекции не является прямой угрозой состоянию здоровья людей. Соответствующее мнение высказали специалисты из Института медицинской вирусологии Университета Гете во Франкфурте.

Эксперты указали, что, в соответствии с данными обнародованного в журнале JAMA Network Open исследования, шансы быть инфицированным COVID-19 во время рейса не слишком высоки.

В частности, риск заражения уменьшает постоянная фильтрация воздуха, использующая современные технологии, а также помогающая осуществлять замену воздуха раз в две-три минуты.

Согласно подсчетам одного из профессоров статистики Школы менеджмента Sloan при Массачусетском технологическом институте Арнольда Барнетта, вероятность заразиться коронавирусной инфекцией за время перелета, длящегося не более двух часов, составляет около 1 к 4300.

Кроме того, при условии полного соблюдения пассажирами на борту самолета масочного режима и сохранения дистанции в одно пустое кресло между двумя людьми, шансы быть инфицированным сокращаются до 1 к 7700.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.08.2020, 14:00
В Минпросвещения призвали готовиться к традиционному режиму работы школ
Дата20.08.2020, 17:30
Истребитель Су-30СМ перехватил самолеты-разведчики Франции и Великобритании над Черным морем
Дата19.08.2020, 10:41
Названа дата возвращения на ринг Федора Емельяненко
Дата20.08.2020, 10:42
Россия начала экспортировать новейший автомат АК-12
Дата09.08.2020, 18:59
Маньчжурская операция : 75 лет прошло со дня начала война с Японией
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
01:37 В стране и мире
Эксперты рассказали о шансах подхватить COVID-19 в самолете
15:58 В стране и мире
Видео
Центр имени Гамалеи показал инструкцию по вакцинации от коронавируса
10:41 В стране и мире
В России зарегистрировано 4 785 новых больных COVID-19
10:40 В стране и мире
Названы долгосрочные симптомы коронавируса
04:06 В стране и мире
Видео
Сербия хочет приобрести миллион доз российской вакцины от COVID-19
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
01:56 Армия
Мифы о Второй мировой обсудят на форуме «Армия-2020»
01:16 В стране и мире
Лавров: борьба с Россией стала смыслом существования НАТО
00:27 В стране и мире
Российская команда прибыла в Армению для участия в конкурсе АрМИ-2020 «Воин мира»
23:53 В стране и мире
Видео
При взрыве яхты в подмосковном Тишково пострадал один человек
22:05 В стране и мире
мнение
«Я думал, здесь будет кипящий котел»: ведущий «Звезды» рассказал об обстановке в Минске
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
Видео
«Ожила бабушка»: в магазине ритуальных услуг рассказали о несостоявшихся похоронах
Алибасов назвал главное препятствие для встречи с Федосеевой-Шукшиной
Видео
Эксперт рассказал, как отличить фальшивую купюру в 5 тысяч рублей
Видео
Российский космонавт показал загадочные объекты в космосе
Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах со стороны мужа певицы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.