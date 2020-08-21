Эксперты рассказали о шансах подхватить COVID-19 в самолете

Использование авиасообщения в период распространения коронавирусной инфекции не является прямой угрозой состоянию здоровья людей. Соответствующее мнение высказали специалисты из Института медицинской вирусологии Университета Гете во Франкфурте.

Эксперты указали, что, в соответствии с данными обнародованного в журнале JAMA Network Open исследования, шансы быть инфицированным COVID-19 во время рейса не слишком высоки.

В частности, риск заражения уменьшает постоянная фильтрация воздуха, использующая современные технологии, а также помогающая осуществлять замену воздуха раз в две-три минуты.

Согласно подсчетам одного из профессоров статистики Школы менеджмента Sloan при Массачусетском технологическом институте Арнольда Барнетта, вероятность заразиться коронавирусной инфекцией за время перелета, длящегося не более двух часов, составляет около 1 к 4300.

Кроме того, при условии полного соблюдения пассажирами на борту самолета масочного режима и сохранения дистанции в одно пустое кресло между двумя людьми, шансы быть инфицированным сокращаются до 1 к 7700.