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Лукашенко заявил, что разрешит ситуацию в Белоруссии в ближайшее время

Светлана Головина
13:54 21.08.2020
Массовые беспорядки в Белоруссии начались после оглашения итогов президентских выборов 9 августа.
Лукашенко заявил, что разрешит ситуацию в Белоруссии в ближайшее время
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

В пятницу, 21 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения агрокомбината «Дзержинский» заявил, что сложившуюся в республике ситуацию не стоит «рассматривать как катастрофичную».

«В Минске, ещё где-то, кому-то не нравится. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать. И в ближайшие дни решим», — цитирует белорусского лидера агентство БЕЛТА.

Массовые беспорядки в Белоруссии начались после оглашения итогов президентских выборов 9 августа. В ходе акций протеста сотни человек оказались подвержены жестким действиям властей.

Накануне в поддержку граждан Белоруссии выступил Евросоюз, не признав результаты голосования.

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