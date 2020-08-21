«Бог вам судья»: Ефремов раскритиковал общественное мнение

Актер Михаил Ефремов, с участим которого произошло смертельное ДТП в центре Москвы, заявил, что серьезно обижен на общественность и сотрудников СМИ.

«Вечером 9 июня всей стране было объяснено, кто преступник и кто убийца. К сожалению, наше общественное мнение такое - оно верит телевизору. Ну я хочу сказать вам: "Бог вам всем судья!"», - сказал Ефремов.

По его словам, журналисты слишком рано признали его виновным.

Внедорожник актера лоб в лоб столкнулся с фургоном, курьер которого скончался в больнице. По информации следствия, Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.