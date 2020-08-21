Депутата Мосгордумы Шереметьева суд отправил под домашний арест по делу о мошенничестве

Суд отправил под домашний арест депутата Мосгордумы Олега Шереметьева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Чиновник, которому сегодня исполнилось 55 лет, вину не признал, заявив что ему мстит уволенная помощница.

Напомним, что в отношении депутата накануне было возбуждено уголовное дело о мошенничестве на два миллиона рублей. По данным следствия, депутат в течение года представлял в аппарат Думы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тысяч рублей за выполнение им якобы важных и сложных заданий. На самом же деле, депутат присваивал деньги себе.