Врач рассказала об опасности гриппа для беременных

Доктор медицинских наук, руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Елена Бурцева рассказала «Звезде», что беременные женщины находятся в особой группе риска для вируса гриппа и в последствие у ребенка могут появится различные патологии.

«Грипп - это инфекция, которая все равно отражается на органах дыхания, поэтому ребенок в утробе матери может ощущать недостаток кислорода», - отметила Бурцева.

По словам специалиста, женщине в положении очень тяжело переносить инфекцию и есть случае, когда последствием заболевания становятся выкидыш или преждевременные роды.

«Последствия гриппа могут появиться как со стороны матери, так и ребенка - задержка физического и умственного развития», - сказала Бурцева.

Однако специалист добавила, что, согласно статистике, таких патологий достаточно мало.