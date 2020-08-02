Названы основные симптомы гепатита В

Увеличение объема живота и постоянно отекающие ноги - основные симптомы гепатита В, которые говорят о серьезной стадии заболевания. Об этом рассказал заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Чавдар Павлов.

В интервью радио «Говорит Москва» он уточнил, что, помимо данных симптомов, есть и неспецифические маркеры, которые можно выявить только после сданных анализов.

«Нужно сдать анализ крови - полимеразная цепная реакция на вирус гепатита В. Это качественный анализ, который четко позволит определиться с наличием вируса», - сказал Павлов.

Эксперт отметил, что в группе риска находятся люди с избыточной массой тела и сахарным диабетом второго типа. Кроме того, быстрому развитию болезни и осложнений способствует частое употребление алкоголя.