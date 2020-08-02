Правительство РФ упростило оформление пособий на детей от 3 до 7 лет

Правительство РФ упростило оформление пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

По данным пресс-службы кабмина, с ноября 2020 года гражданам не придется предоставлять документы об алиментах, поскольку госорганы будут сами получать эти сведения.

«С 1 ноября 2020 года малообеспеченным семьям будет проще получить пособие на детей от 3 до 7 лет. Теперь для оформления выплаты гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах», - информирует правительство.

Напомним, ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет были введены указом президента РФ Владимира Путина с января текущего года. Выплаты начались с 1 июня, их получают семьи с низкими уровнем дохода.