Транспортное средство теперь можно зарегистрировать через МФЦ
Новая услуга позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств.
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Зарегистрировать транспортное средство теперь можно и в МФЦ. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин 21 августа, сообщается на сайте кабмина.
Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД в центрах Госуслуг. Они будут только осматривать автомобиль. А принимать заявления и выдавать готовые документы будут работники офисов.
Новая услуга позволит упростить процедуру госрегистрации и сэкономить время владельцам транспортных средств. Зарегистрировать транспортное средство можно непосредственно в ГИБДД, как прежде.