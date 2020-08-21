Транспортное средство теперь можно зарегистрировать через МФЦ

Зарегистрировать транспортное средство теперь можно и в МФЦ. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин 21 августа, сообщается на сайте кабмина.

Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД в центрах Госуслуг. Они будут только осматривать автомобиль. А принимать заявления и выдавать готовые документы будут работники офисов.

Новая услуга позволит упростить процедуру госрегистрации и сэкономить время владельцам транспортных средств. Зарегистрировать транспортное средство можно непосредственно в ГИБДД, как прежде.