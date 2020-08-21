Высокотехнологичное шоу дронов покажут в День флага в небе над Москвой

Mail.ru Group 22 августа устроит в небе над Москвой высокотехнологичное шоу дронов: в небо синхронно взлетят более 300 беспилотников. Кроме того, в социальной сети «ВКонтакте» проведут праздничный флешмоб с виртуальными масками.

Дроны синхронно поднимутся на высоту до 150 метров и разыграют визуальную историю: главные действующие лица — проекты Mail.ru Group и триколор. Танец стаи дронов можно будет посмотреть не только вживую, но и онлайн. Праздничное шоу квадрокоптеров будут транслировать в сообществе ТАСС во «ВКонтакте» в 21:20 и на сайте Новостей Mail.ru.

Кроме того, трансляции с места событий на своих страницах проведут популярные блогеры, приглашенные «ВКонтакте». Женя Ершов, Муха Биттуев, Руслан Баргаев и Денис Бойков будут вести прямые эфиры, а техноблогеры Костя Павлов и Александр Кондрашов помимо этого еще и расскажут подписчикам, как устроено шоу.

В «Клипах» в социальной сети «ВКонтакте» 22 августа можно будет примерить специальную праздничную маску с триколором. В соцсети стартует флешмоб, к которому можно будет присоединиться, записав ролик в новой маске с хештегом #деньфлага.