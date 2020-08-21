«Военные перевозки» представят созданную систему доставки грузов на форуме «Армия-2020»

Новая система безопасных автомобильных и железнодорожных перевозок военных грузов будет представлена 23-29 августа на Форуме АРМИЯ-2020 под брендом Группа компаний - ВОЕННЫЕПЕРЕВОЗКИ.РФ.

Генеральный директор компании ООО «ВОЕННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ». Александр Комиссаров рассказал, как создавалась эта система:

«Мы объединили свой опыт, знания и профессионализм накопленный более, чем за 10 лет работы в области перевозок военной продукции предприятий ВПК. В основу системы военных перевозок заложены 3 основных принципа: широкий территориальный охват - вся Россия, Беларусь, Казахстан,Узбекистан, Киргизия - мы получили положительный опыт работы в различных регионах; Инжиниринг - создано целое конструкторское бюро, инженеры с многолетним опытом работы в сфере перевозок грузов военного назначения. Технология - отлаженное взаимодействие, системы контроля, решения по охране, применение датчиков GPS».

Компания обладает устойчивыми финансовыми ресурсами для обеспечения гарантий выполнения Гособоронзаказа. Выстроен эффективный алгоритм работы со спецсчетами, подготовки РКМ и сопутствующей документации.

«Также на Форуме будет освещена тема повышения стандартов качества выполнения Гособоронзаказа для предприятий ВПК», - добавил Александр Комиссаров.

«Приступила к работе Ассоциация Гособоронзаказ (asvgoz.ru), деятельность которой направлена на оказание содействия участникам Гособоронзаказа. Приглашаем всех участников, задействованных в выполнении Гособоронзаказа, к заключению контрактов на перевозку военной продукции предприятий ВПК, а также к обсуждению и решению возникающих проблем»

Приглашаем Вас на наш Павильон А, Стенд 1D2 , подробная информация по ссылке voenperevoz.ru