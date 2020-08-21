Адвокат Ефремова заявил отвод судье из-за ее заинтересованности в исходе дела

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил отвод судье Пресненского суда Москвы, Елене Абрамовой, рассматривающей дело актера.

«Заявляю вам отвод в связи с признаками того, что суд в вашем лице заинтересован в исходе дела», - объяснил правозащитник.

По его словам, суд отказался назначать новые автотехнические и судебно-медицинские экспертизы, которые, по мнению стороны защиты, помогли бы установить истину по делу.

«Наши ходатайства отклоняются постоянно. Зачем мы в суд ходим? Пусть сразу казнят Ефремова тогда», - заявил Пашаев.

Также он отметил, что судья торопит процесс рассмотрения дела и попросил дать больше времени для подготовки, сославшись на то, что «есть и другие дела».

Восьмого июня Ефремов за рулем внедорожника выехал на Садовом кольце на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель машины, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, через пару часов умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека - пункт «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.