Адвокат: у Ефремова органическое расстройство личности

Сегодня, 21 августа, в Пресненском суде Москвы проходит очередное слушание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что у его подзащитного выявлено органическое расстройство личности на почве алкогольного опьянения.

«Требую вызвать в суд свидетелей из психиатрической больницы», - сказал правозащитник.

В четверг, 20 августа, сторона защиты актера представила показания ключевого свидетеля, который рассказал, что после аварии видел в автомобиле актера еще двоих человек. По его словам, с водительского места джипа артиста вышел темноволосый человек. Свидетель видел его на расстоянии вытянутой руки.

В то же время, свидетель добавил, что в момент аварии находился в состоянии легкого алкогольного опьянения.