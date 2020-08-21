В МЧС рассказали подробности крупного пожара в Электростали

В МЧС РФ «Звезде» рассказали о деталях крупного пожара в Электростали, который вспыхнул на территории продовольственного магазина.

«В 6.20 поступило сообщение, что горит продовольственный рынок. Обнаружено возгорание в центре этого рынка и дальнейшее распространение на крышу», - рассказал исполняющий обязанности Электростальского гарнизона, майор внутренней службы Валерий Уткин.

Напомним, что пламя охватило площадь 1 200 квадратных метров.

Пострадавших нет, так как возгорание произошло рано утром, когда магазин был еще закрыт для посетителей, уточнил Уткин.

К тушению привлекались 70 человек и 20 единиц техники.