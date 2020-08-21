Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ФСБ задержала в Нижнем Новгороде предполагаемых пособников «Исламского государства»*

Егор Левин
11:03 21.08.2020
Лидер группы иностранцев из ближнего зарубежья неоднократно переводил денежные средства электронным способом членам террористических ячеек в Афганистане.
ФСБ задержала в Нижнем Новгороде предполагаемых пособников «Исламского государства»*
© Фото: sledcom.ru

Сотрудники ФСБ РФ задержали в Нижнем Новгороде предполагаемых пособников террористической организации «Исламское государство»*. Несколько граждан Таджикистана подозреваются в финансировании терроризма.

Правоохранители установили, что лидер группы иностранных граждан совершал на постоянной основе переводы денежных средств через электронные платежные системы членам ячеек боевиков на территории Афганистана для последующего осуществления ими противоправной деятельности.

По данному факту возбужденно уголовное дело по статье 205.1 Уголовного кодекса России («Содействие террористической деятельности»). Гражданину Таджикистана судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
11:00 Эксклюзив
Видео
Обкатать обновленную трассу: участники «Суворовского натиска» приступили к первым тренировкам
10:30 Армия
Четыре боевых модуля «Охотник» покажут на форуме «Армия»
10:36 В стране и мире
В России выявлено 4 870 новых случаев заражения COVID-19
10:18 В стране и мире
Видео
Михаил Ефремов прибыл в Пресненский суд Москвы: видео
09:52 В стране и мире
Видео
Президент Молдавии выразил желание испытать российскую вакцину от COVID-19
Популярное
Популярное
Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
Видео
«Ожила бабушка»: в магазине ритуальных услуг рассказали о несостоявшихся похоронах
Алибасов назвал главное препятствие для встречи с Федосеевой-Шукшиной
Видео
Эксперт рассказал, как отличить фальшивую купюру в 5 тысяч рублей
Видео
Российский космонавт показал загадочные объекты в космосе
Дочь Легкоступовой рассказала об угрозах со стороны мужа певицы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.