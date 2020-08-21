ФСБ задержала в Нижнем Новгороде предполагаемых пособников «Исламского государства»*

Сотрудники ФСБ РФ задержали в Нижнем Новгороде предполагаемых пособников террористической организации «Исламское государство»*. Несколько граждан Таджикистана подозреваются в финансировании терроризма.

Правоохранители установили, что лидер группы иностранных граждан совершал на постоянной основе переводы денежных средств через электронные платежные системы членам ячеек боевиков на территории Афганистана для последующего осуществления ими противоправной деятельности.

По данному факту возбужденно уголовное дело по статье 205.1 Уголовного кодекса России («Содействие террористической деятельности»). Гражданину Таджикистана судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.