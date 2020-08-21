В группе риска: онколог рассказал, кто чаще болеет раком

Один из факторов, повышающих риск развития онкологический заболеваний, являются негативные эмоции, которые испытывает человек. По мнению кандидата медицинских наук, врача-онколога и хирурга Ивана Карасева люди, сконцентрированные на негативе, заболевают раком чаще.

«Открытые люди, которые испытывают положительные эмоции, общительные, которые позитивно смотрят на вещи и мир, на мой взгляд, они существенно меньше болеют, чем закрытые, агрессивно настроенные, неудовлетворенные жизнью», - отметил он в своем Instagram.

Также на развитие онкологических заболеваний оказывают влияние хронический стресс, хроническое воспаление, неправильное питание, генетическая предрасположенность.

Симптомом развития рака может являться повышение содержания кальция в крови. Ранее ученые отмечали, что раковые заболевания можно замедлить, если употреблять в пищу цитрусовые и кумкват.